Doctor Strange 2, parla Elizabeth Olsen: Sarà il film Marvel più spaventoso di sempre

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il nuovo film dei Marvel Studios diretto dal grande regista Sam Raimi, secondo la co-protagonista Elizabeth Olsen sarà il cinecomic Marvel più spaventoso di sempre.

L'attrice, che ha appena ricevuto la sua prima nomination agli Emmy per il lavoro in WandaVision, ha partecipato ad un Q&A per la New York Film Academy, commentando anche qualche dettaglio su Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L'intervistatore ha spronato la Olsen a parlare brevemente del segretissimo sequel MCU, e la Olsen ha dichiarato: "È un film molto spaventoso. Ha molto il sapore del vecchio Sam Raimi. Stanno cercando di creare il film Marvel più spaventoso di sempre".

Ironia della sorte, il dibattito sulla natura horror di Doctor Strange in the Multiverse of Madness portò alla separazione tra i Marvel Studios e Scott Derrickson, regista del primo film della saga con Benedict Cumberbatch. Al Comic-Con di San Diego del 2019, il film venne presentato come 'il primo horror dei Marvel Studios', ma poco Kevin Feige è subito intervenuto per confermare che si sarebbe sarebbe comunque trattato di un PG-13. Successivamente, il presidente dei Marvel Studios da allora ha chiarito che, sebbene sarà un film spaventoso, non lo avrebbe classificato come un horror. Ora, a seguito del finale di Loki, si è già iniziato a parlare di un possibile coinvolgimento di Tom Hiddleston.

Insomma, come al solito le acque intorno ad un film Marvel sono vaghe e confuse, ma le dichiarazioni di Elizabeth Olsen tradiscono una certa tendenza orrorifica. Potrebbe essere l'ennesima conferma della natura 'sperimentale' e 'più libera' della Fase 4 del MCU. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.