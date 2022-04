Doctor Strange 2, ecco un'occhiata più estesa al Porfessor X!

Manca sempre meno a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il secondo capitolo con lo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch. Il film dovrebbe essere carico di cameo e ScreenX ha condiviso oggi una nuova occhiata al Professor Charles Xavier.

Dopo avervi parlato del nuovo teaser di Doctor Strange 2 con Sam Raimi, torniamo sulla nuova pellicola dei Marvel Studios con il post condiviso su Twitter da ScreenX, grazie ai loro cinema che completano l'esperienza in sala con due schermi extra sul lato di quello centrale. Durante un'anteprima, l'esperienza ha mostrato uno sguardo più ampio al personaggio di Patrick Stewart. Potete trovare le immagini in fondo all'articolo.

"Il professor X sarebbe straordinariamente cauto e vigile, e forse si sentirebbe un po' insicuro", ha detto Stewart a Jake's Takes su un potenziale incontro tra il mutante e lo stregone. "Perché c'è qualcosa di potenzialmente pericoloso in quest'uomo. Penso che metterebbe in guardia il professor Xavier". "In realtà non riconoscevo la mia stessa voce. Suonava in modo diverso. Se avevo il raffreddore o qualcosa del genere in quel momento, non lo so", ha detto Stewart ridendo. "Sono rimasto sbalordito e tutto ciò che hanno visto è stata la parte posteriore della mia spalla e penso il mio lobo dell'orecchio, nient'altro. Ma mi ha fatto piacere [vedere le reazioni]".

Per concludere, vi lasciamo sul nostro approfondimento riguardo tutto ciò che sappiamo di Doctor Strange 2.