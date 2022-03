Doctor Strange 2, nuove prove (schiaccianti?) sulla presenza di Loki!

Quando mancano meno di 50 giorni all uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, è arrivato online un grosso indizio sulla possibile presenza del Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno Loki nel nuovo film del MCU.

Il doppiatore Peter Lontzek, che presta la voce proprio a Tom Hiddleston nelle versioni tedesche dei film MCU, ha rivelato durante un video di TikTok di essere di nuovo al lavoro su un film Marvel di prossima uscita. Sebbene Lontzek non abbia ovviamente rivelato il titolo del progetto, ha lasciato espressamente intendere che Loki apparirà molto presto nel Marvel Cinematic Universe: "C'è un nuovo film Marvel su cui sto attualmente lavorando, ma non posso rivelare di quale film si tratta."

Dato che l'attore sta già lavorando per doppiare parte di Tom Hiddleston, è chiaro che il misterioso film in questione uscirà quest'anno: a questo punto le opzioni sono solo due, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (in uscita il 3 maggio in Italia) e Thor: Love and Thunder (in arrivo a luglio). A tal proposito vale la pena ricordare che Loki è apparso in tutti e tre i precedenti film di Thor, ma della sua presenza in Doctor Strange 2 si parla fin dal luglio 2021, quando un articolo dell'Hollywood Reporter aveva rivelato che il personaggio sarebbe apparso in Multiverse of Madness per 'riallacciarsi' agli eventi della serie tv Loki.

Recentemente anche il doppiatore di Tobey Maguire ha anticipato un cameo in Doctor Strange, mentre i fan dopo le rumorosissime voci di corridoio si aspettano ormai anche la presenza di Tom Cruise nei panni di una variante di Iron Man e Patrick Stewart di nuovo come il professor Charles Xavier, leader degli X-Men.

Quanto attendente il nuovo film di Sam Raimi da uno a dieci? Ditecelo nei commenti.