Doctor Strange 2, nelle nuove promo-art ci sono Strange Supreme e Defender Strange

Il multiverso sembra destinato a deflagrare definitivamente in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che come Spider-Man: No Way Home pare intenzionato a mostrarci le reali, immense possibilità di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: le nuove promo-art del film, ad esempio, ci danno un assaggio di ciò che ci aspetta.

Dopo aver ammirato Rintrah e Mordo, infatti, le nuove immagini rilasciate in queste ore ci mostrano dei personaggi nuovi e vecchi al tempo stesso: stiamo parlando, infatti, di due attesissime varianti dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch che faranno il loro esordio proprio nel primo film MCU diretto da Sam Raimi.

Di esordio, in realtà, non si può esattamente parlare per Supreme Strange, la variante malvagia del nostro Dottore già apparsa precedentemente in versione animata in uno degli episodi più apprezzati di What If...?; al debutto assoluto nel Marvel Cinematic Universe è invece Defender Strange, la cui esistenza nei fumetti è legata ai Difensori, il gruppo di supereroi formato dallo stesso Strange insieme ai colleghi Namor e Hulk.

Cosa ne pensate? Vi convince l'aspetto di queste attesissime varianti di Doctor Strange? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, delle nuove fan-art ci hanno mostrato uno scontro tra Doctor Strange e Scarlet Witch.