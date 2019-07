Doctor Strange 2: una nuova teoria suggerisce un crossover con gli Spider-Man di Raimi?

Non è passato che qualche giorno dall'annuncio che il nuovo cinecomic dedicato allo Stephen Strange di Benedict Cumberbatch sarà intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness e già i fan stanno avanzando alcune gustose teorie sulla trama.

Diretto nuovamente da Scott Derrickson, il film vedrà anche il ritorno di Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch, per un'uscita prevista nelle sale americane il 7 maggio 2021, mentre sono ancora nell'ordine dei rumor le voci dei possibili ritorni di Benedict Wong o di Rachel McAdams, perché privi ancora di conferma ufficiale, così come il coinvolgimento di Michael Giacchino alle musiche dopo aver già composto quelle per il primo capitolo introduttivo del personaggio.

Sulla trama vige il massimo riserbo, si diceva, ma adesso una curiosa e affascinante teoria dei fan - che nel frattempo è già diventata virale - suggerisce che Doctor Strange potrebbe ritrovarsi a un certo punto all'interno dell'universo narrativo visto nella trilogia di Spider-Man firmata da Sam Raimi. Tutto questo sia per via del recente cameo di J.K. Simmons di nuovo nei panni di J. Jonah Jameson nel recente Spider-Man: Far From Home, sia perché proprio quest'ultimo in Spider-Man 2 mentre con il suo sottoposto cercava un nome per il neo-fuorilegge Doctor Octavius, menziona anche il nickname di Doctor Strange (accorgendosi poi di come il nome fosse "già preso").

Se questa teoria dovesse essere confermata occorrerebbe probabilmente un nuovo accordo tra la Sony che detiene i diritti su quella trilogia e la Marvel di Kevin Feige, con quest'ultimo che ha recentemente dichiarato di come i rapporti tra le due parti fossero molto solidi e di come questo possa portare prima o poi a un crossover tra Spider-Man e Venom, ma la palla al momento è in mano proprio alla Sony.

Sappiamo inoltre che Doctor Strange in the Multiverse of Madness prenderà le mosse anche dalla serie WandaVision, annunciata per l'arrivo in streaming su Disney+ nel 2021 e che riprenderà il personaggio di Scarlet Witch interpretato dalla Olsen, che dunque apparirà anche al fianco di Cumberbatch nel film di Derrickson.

Staremo a vedere... Voi pensate che un crossover con la trilogia di Spider-Man di Raimi sarebbe possibile, anche in termini di multiverso Marvel?