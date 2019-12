Doctor Strange 2 non sarà un vero e proprio film horror, secondo Kevin Feige

Durante la sua presentazione al Comic Con di San Diego, Scott Derrickson ha definito Doctor Strange in the Multiverso of Madness come il primo film di paura del MCU. Secondo quanto rivelato da Kevin Feige, però, non si tratterà di un vero e proprio film horror.

"Multiverse of Madness è il titolo più bello a cui abbiamo mai pensato, comunque, ed è una delle cosa più eccitanti al riguardo" ha detto il presidente dei Marvel Studios durante una sessione di Q&A alla New York Film Academy. "Non si tratta necessariamente di un film horror, ma... sarà un grande film del MCU con all'interno delle sequenze spaventose."

Feige ha poi aggiunto: "Voglio dire, ci sono sequenze terrificanti anche ne I predatori dell'arca perduta, da piccolo le facce sciolte mi facevano coprire gli occhi. O anche nel Tempio Maledetto, in Gremlins o Poltergeist. Ci sono film che hanno inventato il PG-13. Prima c'era solo il PG e qualcuno ha pensato 'Ci serve un altro rating.' Ma è divertente. È bello essere spaventati in quel modo, e non in un modo terribile e straziante, ma in una maniera legittimamente spaventosa - perché Scott Derrickson a molto bravo in questo - una paura al servizio di un'emozione esaltante."

Derrickson, che nella sua carriera ha diretto horror di successo come The Exorcism of Emily Rose e Sinister, ha comunque confermato che il seguito di Doctor Strange è ispirato ai fumetti Marvel che si sono spinti nel gotico e nell'orrore.

A proposito del film, Feige ha anche confermato che in Doctor Strange 2 esordiranno alcuni personaggi inattesi.