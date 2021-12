Doctor Strange 2, quali Multiversi vedremo nel film di Sam Raimi?

L'introduzione del Multiverso nel MCU è qualcosa di ambizioso, che se gestito male potrebbe rivelarsi un'arma pericolosa. Si tratta di un elemento che permette di seguire tante strade in diverse situazioni, ma anche di uno stratagemma troppo semplice, che può salvare i protagonisti ogni volta. Quali Multiversi vedremo in Doctor Strange 2?

Si tratta di una domanda a cui è difficile rispondere, perché con le poche informazioni di trama che abbiamo non possiamo dirlo con certezza. Tuttavia arrivano sempre più notizie e conferme di alcuni personaggi in Doctor Strange 2, che potrebbero farci capire qualcosa in più sui Multiversi che avremo. La scoperta è arrivata da un'analisi del cast del film di Sam Raimi, dove compaiono i nomi di Chris Brewster, Matt LaBorde e Sarah Irwin. Si tratta delle controfigure di Owen Wilson, Tom Hiddleston e Sophia DiMartino in Loki. E' probabile, dunque, che i loro personaggi saranno nel film. Ovviamente sappiamo anche della presenza di Wanda Maximoff ormai da tempo, cosa interessante, soprattutto se si considera il potenziale di questo personaggio.

E' chiaro, inoltre, che nella pellicola ci sarà Strange, che dà il nome al film. Ci si chiede però: quanti e quali Strange ci saranno? Una domanda non banale. Potrebbe arrivare la versione alternativa di Strange vista in What If? Chissà. Altri personaggi che dovremmo rivedere sono Mordo, Wong e Christine Palmer.

Tutti si chiedono ora da quali linee e quali universi verranno tutti questi protagonisti. Lo scopriremo il prossimo anno, quando Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà in sala. Anche se speriamo di avere qualche nuova informazione prima di allora.