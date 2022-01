Doctor Strange 2, ci sarà anche il Mr. Fantastic di John Krasinski? Tutto sul nuovo rumor

Il fanta-casting per il Marvel Cinematic Universe non si ferma mai: i fan sono sempre alla ricerca di nuovi indizi su chi interpreterà questo o quel personaggio, con Mr. Fantastic che da qualche tempo è il principale attenzionato. A tal proposito, gli ultimi rumor parlano di grosse novità in vista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Non è un mistero che il preferito dei fan per il ruolo di Reed Richards sia John Krasinski (la star di The Office si è già detta assolutamente disponibile per il ruolo di Mr. Fantastic): la cosa ha mantenuto fino ad ora le dimensioni del semplice chiacchiericcio, ma nelle ultime ore potrebbe esser saltato fuori qualcosa di più serio.

Secondo dei rumor sempre più insistenti, infatti, Marvel avrebbe già contattato l'attore di A Quiet Place per offrirgli il ruolo del più famoso dei Fantastici 4 (non si sa se includendo anche Emily Blunt come Donna Invisibile), preventivando addirittura di farlo esordire ben prima del film sul più famoso quartetto di casa Marvel, vale a dire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Si tratta di voci che, come sempre in questi casi, vanno prese con le pinze: sognare però non costa nulla, per cui... Chi può dirlo! E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, sono state concluse le riprese aggiuntive di Doctor Strange 2.