Doctor Strange 2: il destino di Reed Richards è stata un'idea di Kevin Feige

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbiamo avuto un assaggio dei Fantastici 4 dei Marvel Studios con la prima occhiata al Reed Richards interpretato da John Krasinski, come era richiesto a furor di popolo dai fan. Comparso come membro degli Illuminati, tuttavia, Mr. Fantastic fa proprio una brutta fine nel film e l'idea è di Kevin Feige.

A quanto pare, la macabra morte di Richards è arrivata direttamente da Kevin Feige in persona. In una nuova intervista con before & afters, il supervisore dei VFX di Industrial Light & Magic Julian Foddy ha dichiarato che l'idea è venuta proprio dal capo dei Marvel Studios.

"A un certo punto del film, infatti, Wanda trasforma Reed Richards (John Krasinski) in tutte queste forme tagliuzzate e filiformi. Il punto di partenza è stato un riferimento che ci è stato passato da Janek Sirrs direttamente da Kevin Feige", ha dichiarato Foddy al sito. "Si trattava di qualcuno che passava un pezzo di argilla da modellare o di Play-doh attraverso una pressa per aglio. Janek aveva anche qualche riferimento al giocattolo Play-doh 'Barber Shop', che era una piccola figura con dei buchi nella testa e si girava una maniglia e il Play-doh usciva. Era il tipo di effetto che volevamo ottenere".

Sebbene Foddy e il suo team abbiano cercato di essere il più realistici possibile, hanno dovuto prendersi alcune libertà per rimanere all'interno dei parametri stabiliti dai Marvel Studios.

"Far sembrare il materiale organico e ottenere la giusta quantità di flessione e bilanciamento delle corde, quando si staccano, è stata una sfida tecnica", ha aggiunto il tecnico. "Ci sono stati degli imbrogli, perché se si dovesse davvero fare a pezzi un vero essere umano in questo modo, ci sarebbe un sacco di carne e sangue che schizza. Naturalmente, questo è un film Marvel e non volevamo essere troppo macabri".

