Doctor Strange 2, Ming-Na Wen vuole esserci: 'Ma va bene qualunque film!'

Mentre la sua Fennec Shand continua a conquistare i cuori dei fan di Star Wars grazie a The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen non dimentica certo la Melinda May di Agents of SHIELD: l'attrice non ha fatto mistero di voler tornare nei panni del personaggio nel corso dell'MCU, magari proprio in occasione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Mentre alcune voci parlano del possibile arrivo di Mr. Fantastic in Doctor Strange 2, infatti, nel corso di un'intervista Ming-Na Wen si è mostrata assolutamente entusiasta dell'idea di prender parte al film di Sam Raimi: "Oddio, voglio dire, mi va bene qualunque film. Sono una grandissima fan di tutti i personaggi [dell'MCU]" ha poi precisato la nostra.

La star di The Mandalorian ha poi proseguito: "Certo, amo Doctor Strange perché... Beh, non mi piace dire fan, ma sono decisamente una grande fan di Benedict Cumberbatch. Scherzo spesso anche su Chris Hemsworth e Thor, ma dovrò smetterla perché a mio marito questa cosa non piace troppo, anche se sa che scherzo. Ma andrebbe bene qualunque film. Anche in Black Widow sarebbe stato bello metter su una cosa tutta al femminile".

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere al ritorno di Melinda May sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, sono state concluse le riprese aggiuntive di Doctor Strange 2.