Doctor Strange 2, Michael Waldron sul viaggio di Wanda: 'Doveva andare così'

Dopo aver tentato di mettere a tacere le critiche su Wanda, lo sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron ha fornito nuovi retroscena sull'arco narrativo del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen.

Parlando con The Wrap, l'autore ha dichiarato: "Fin dall'inizio della lavorazione di questo film l'idea di avere Wanda come parte dell'ensemble c'è sempre stata, è la direzione verso la quale il suo personaggio è andato anche nei fumetti: Wanda che sta precipitando nella follia. E ad un certo punto ci siamo resi conto che dovevamo fare di lei la villain principale del film, semplicemente perché non c'è un'antagonista più forte di lei. E ci siamo resi conto che mettendola nel cast per farle fare squadra con Doctor Strange e gli altri solo per vederla diventare cattiva alla fine, ci avrebbe dato la versione annacquata del suo arco narrativo: forse avremmo avuto una versione pessima della sua caduta in disgrazia, e anche una versione pessima del suo essere una cattiva, mentre in questo modo abbiamo una versione di lei da super cattiva che è anche super divertente."

Waldron ha aggiunto: "La mia sensazione è stata che in WandaVision si fosse spinta a lungo verso il dolore che provava, ma non aveva considerato tutta la rabbia che quel dolore nascondeva. E' una cosa che ho discusso con Elizabeth, e siamo stati d'accordo: forse è di quella rabbia che si è impossessato il Darkhold, è quella rabbia che ha offuscato il processo decisionale di Wanda".

Per altre notizie, guardate il post di Charlize Theron per presentare Clea sui social network. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è in programmazione nei cinema.