Doctor Strange 2, Michael Waldron svela tutta la verità sul cameo di Tom Cruise

Tra gli Illuminati di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ormai dovreste saperlo, è assente il tanto atteso Iron Man di Tom Cruise, un personaggio variante molto chiacchierato alla vigilia sul quale adesso, in una nuova intervista, è intervenuto lo sceneggiatore del film MCU Michael Waldron.

E' risaputo che, agli albori del MCU, Tom Cruise stava per avere il ruolo di Tony Stark/Iron Man prima di Robert Downey Jr., e una teoria, supportata da presunte foto rubate dal set, aveva previsto l'apparizione della star di Mission: Impossible in uno degli universi alternativi visitati da Doctor Strange nel sequel diretto da Sam Raimi. Tuttavia il cameo non si è concretizzato, ma a quanto pare era davvero nei piani della Marvel:

"Purtroppo si, quelle foto erano totalmente inventate" ha confermato Michael Waldron. "Voglio dire, non abbiamo mai girato niente con Tom Cruise. Ma io amo Tom Cruise, e a un certo punto della realizzazione del film ho davvero proposto a Kevin Feige di includere l'Iron Man di Tom Cruise. Ricordo che all'epoca lessi di questa notizia, che Tom Cruise stava per avere la parte di Iron Man anni fa." A quanto pare, però, il cameo di Tom Cruise non è stato possibile a causa degli impegni della star sul set dei nuovi film di Mission: Impossible, che sta ancora girando. "Semplicemente la sua partecipazione al film non è mai stata un'opzione concreta a causa della sua indisponibilità".

