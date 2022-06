Doctor Strange 2, Michael Waldron rivela: 'In origine c'era anche Wasp negli Illuminati'

Doctor Strange 2 è stato uno dei film di maggior successo del 2022 finora, e ha portato avanti i piani della Marvel in merito al Multiverso. La pellicola è stata piena di cameo, tra i quali figura quello degli Illuminati, trovati da Strange e Chavez su Terra-838. Oggi lo sceneggiatore afferma che anche the Wasp avrebbe dovuto far parte del gruppo.

Come molti sapranno gli Illuminati sono un team di supereroi che ha sconfitto con successo Thanos nella propria linea temporale e nel film il gruppo è composto da Charles Xavier/Professor X, Captain Carter, Karl Mordo, Black Bolt, Maria Rambeau/Captain Marvel e Reed Richards/Mister Fantastic. Questi vengono tutti brutalmente massacrati da Scarlet Witch mentre tenta di prendere i poteri di Chavez. Una fine che avrebbe appunto dovuto fare anche the Wasp.

L'head writer Michael Waldron ha infatti dichiarato che il personaggio era stato scritto, e nella sequenza si rimpiccioliva per fuggire, ma finiva "schiacciato" tra le mani di Wanda come un insetto. Non è chiaro se si trattasse della Wasp di Evangeline Lilly o di quella di Michelle Pfeiffer, fatto sta che il personaggio non è stato alla fine incluso nel film.

"Sì, credo di aver visto Aliens e quindi stavo solo pensando al modo in cui quei Marines sono stati massacrati, e sono stato contento che abbia funzionato" ha detto Waldron parlando della scena profondamente cruenta vista in Doctor Strange e precedentemente descritta. "Mi sembra che in origine, Wasp fosse in una versione degli Illuminati, e che si sia ridotta e abbia volato verso Wanda, che a quel punto ha battuto le mani e ha schiacciato Wasp nella prima bozza".