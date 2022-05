Doctor Strange 2, Michael Waldron risponde per le rime ai fan (arrabbiati) di WandaVision

Michael Waldron magari non saprà se John Krasinski sarà Reed Richards nel film di Fantastici Quattro, ma sicuramente sa come rispondere per le rime ai fan di WandaVision arrabbiati per Doctor Strange nel Multvierso della Follia.

Nel corso del film diretto da Sam Raimi, infatti, Scarlet Witch prende il sopravvento definitivo su Wanda trasformando l'ex Avenger in una vera e propria strega assassina pronta a seminare morte e distribuzione in tutto il Multiverso pur di riunirsi con i suoi figli, che esistono in numerose realtà al di là di quella di Terra 616. Naturalmente i fan della Wanda 'buona' vista finora nel MCU non l'hanno presa benissimo, ma Michael Waldron ha difeso la scelta del film:

"Penso che c'è una sola cosa che direi ai fan di WandaVision: 'Ho capito'", ha detto lo sceneggiatore a The Playlist in risposta alle lamentele ricevute dai 'tifosi' di Wanda. "Guardare un personaggio che ami fare cose cattive fa schifo, e questo suscita una forte sensazione nello spettatore: ma è questo quello che volevamo, quello che stiamo cercando di fare con questi film. Non l'avremmo mai fatto se non fossimo stati convinti al cento per cento che il passo successivo nel viaggio del personaggio era questo."

Michael Waldron ha anche offerto la sua interpretazione su WandaVision: "Per me, in quella serie Wanda sta sì affrontando il suo dolore, ma non penso che alla fine riesca a superarlo. Magari riesce ad elaborare il suo lutto, ma non la rabbia che il lutto si porta dietro. E in compenso la serie finisce con lei che ha raggiunto una nuova consapevolezza: ovvero che è Scarlet Witch ed è in possesso del Darkhold."

Per altre letture ecco a quali fumetti si è ispirato Doctor Strange 2. Il film è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.