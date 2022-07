Doctor Strange 2, Michael Waldron: 'Ora è il momento giusto per l'incontro con Clea'

Il Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe ci ha messo un bel po' di tempo per liberarsi del fantasma di Christine: la dottoressa Palmer è stata grande protagonista del primo film sul personaggio di Benedict Cumberbatch, rivestendo un ruolo importantissimo anche ne Il Multiverso della Follia. Ma ora?

Ora, come ben sappiamo, c'è Clea: il personaggio di Charlize Theron indagherà sulle Incursioni insieme al nostro Stephen, del quale, almeno stando ai fumetti Marvel, è destinata a diventare il principale interesse sentimentale. Ma che strada hanno percorso gli Studios per giungere finalmente all'introduzione della nipote di Dormammu?

"Abbiamo ingaggiato Charlize ancora prima di sapere cos'avremmo fatto. Poi abbiamo deciso per il finale con l'apertura del terzo occhio, questo scotto da pagare per Strange, quindi avete avuto il vostro finale da 'oh mio Dio'. Ero entusiasta di poter introdurre Clea, Clea è stata la compagna di Strange per tantissimo tempo nei fumetti. È un'incantatrice eccezionale e inoltre è il suo grande amore, ad un certo punto diventa anche sua moglie" sono state le parole di Michael Waldron al riguardo.

Lo sceneggiatore ha poi proseguito: "Abbiamo prima dovuto concludere la storia con Christine Palmer, alla fine della quale c'è una crescita di Strange in termini di saggezza. È stato finalmente capace di affrontare le sue paure e di non aver paura di lasciare che qualcuno lo amasse. Penso che ora sia nello stato mentale perfetto per incontrare Clea, che diventerà una figura sempre più importante andando avanti".

E voi, siete contenti dell'arrivo del personaggio di Charlize Theron nel Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, anche George R.R. Martin ha recuperato Doctor Strange 2.