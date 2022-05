Doctor Strange 2, Michael Waldron mette a tacere le critiche su Wanda:'È come nei fumetti'

Mentre Doctor Strange continua a macinare record, il pubblico si domanda come la giovane e a tratti ingenua Wanda Maximoff sia potuta diventare il nemico giurato numero uno e forse più potente villain del Marvel Cinematic Universe dai tempi di Thanos. La risposta a questa domanda è stata affidata ovviamente a Michael Waldron.

Lo sceneggiatore in una lunga intervista rilasciando a Rolling Stones ha parlato dell'evoluzione di questo personaggio, chiarendo come il suo passaggio a cattivo di turno era cosa nota ai più, bisognava capire solo quando e in che modo renderlo reale.

"Quello che è successo in Doctor Strange 2 è sempre stato il punto in cui Wanda è stata diretta nel MCU. É come nei fumetti. La domanda vera da porsi era solo quando sarebbe successo. C'è stato un momento in cui lei è stata parte dell'ensemble, e poi è diventata chiaramente l'antagonista di turno dopo i fatti di WandaVision. Non volevamo una versione di lei diluita, volevamo qualcosa di veramente potente, e così l'abbiamo trasformata nella Scarlet Witch che tutti avete visto".

Waldron non pensa che il film sia in conflitto con la serie Disney+ che ha generato questa nuova Wanda e perciò aggiunge: "Sai, sta facendo cose brutte in WandaVision. Fa la scelta eroica di lasciar andare tutte quelle persone. Ma le viene anche rivelato che la famiglia che ha costruito non è reale. Poi ottiene il Darkhold alla fine del serie e scopre che esiste una versione reale dei suoi figli là fuori. E se hai il Libro dei Dannati che ti sussurra all'orecchio abbastanza a lungo che i tuoi figli sono là fuori e tu potresti andare a prenderli, forse questo può spingere a fare cose terribili"

Secondo Elizabeth Olsen tra l'altro, Wanda sarebbe potuta essere più violente in Doctor Strange 2.