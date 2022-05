Doctor Strange 2, Michael Waldron sull'assenza di Kang: 'Avrebbe sovraccaricato il film'

Quando si parla di multiverso Marvel, è impossibile non pensare a Kang: il personaggio di Jonathan Majors è legato al doppio filo all'esistenza delle realtà alternative, come esaurientemente spiegatoci dal finale di Loki. Ma che ruolo ha, allora, Colui-Che-Rimane in questo Doctor Strange nel Multiverso della Follia?

La risposta all'interrogativo ce la fornisce lo sceneggiatore Michael Waldron, ed è in effetti quella più logica: buttare nella mischia anche Kang avrebbe eccessivamente saturato il film, rischiando di togliere spazio alla svolta villain di Wanda Maximoff (che, a proposito, secondo Elizabeth Olsen non è un modello da seguire).

"La mia idea era che avessimo già la nostra miglior cartuccia in Wanda. Lavorando con Sam [Raimi] ci siamo resi conto che avremmo dovuto prendere la decisione di rendere Wanda la villain. C'era questa sensazione tipo: 'Non possiamo permettere che sia un altro film a divertirsi così'. Penso che introducendo Kang, per quanto fantastico sia Jonathan Majors, avremmo rischiato di sovraccaricare il film" sono state le parole di Waldron.

Cosa ne dite? Vi trovate d'accordo con lo sceneggiatore o avreste preferito vedere anche Kang nel folle film di Sam Raimi? Diteci la vostra nei commenti! Elizabeth Olsen, intanto, ha parlato delle sue speranze di vedere Wanda con gli X-Men in futuro.