Doctor Strange 2, Michael Waldron conferma Nightmare come villain originale del film

Si è parlato tanto di Nightmare come potenziale villain di Doctor Strange 2, e di una versione completamente diversa del film che abbiamo poi visto sullo schermo, e adesso Michael Waldron rivela cosa c'è effettivamente di vero in tutto ciò.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia continua a fare faville al botteghino, e che sia piaciuto o meno a critica e pubblico, non si può certo dire che non sia un successo.



Ma sapevate che il film di Sam Raimi era inizialmente assai diverso? La sceneggiatura di Jade Bartlett per la regia di Scott Derrickson prevedeva tanti elementi differenti, a partire dal villain principale.

"Quando mi unii originariamente al progetto nel febbraio 2020, Sam e io ereditammo la storia su cui stavano lavorando Scott Derrickson e Jade Bartlett, la sceneggiatrice originale del film. Presentava un sacco di idee davvero forti, e inizialmente quello che avevamo intenzione di fare era trovare il modo di far funzionare la nostra versione di quella storia in tempo per l'inizio delle riprese nel maggio di quell'anno. Ma poi è arrivato il COVID, il film è stato rimandato, e noi abbiamo avuto l'opportunità per ricominciare dall'inizio e riesaminare cosa volevamo che fosse questo film" ha affermato Michael Waldron.

E ha poi aggiunto: "C'erano cose diverse... Credo sia stato anche riportato, ma una volta si parlava di Nightmare e roba così. Ma quando sono arrivato io, era una storia del Multiverso. E quindi si è sempre trattato di capire quale avversario multiversale avremmo visto".



E voi, cosa ne pensate? Avreste preferito vedere Nightmare, o siete soddisfatti della versione attuale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia?