Doctor Strange 2, il merchandising svela il possibile villain del film?

Le informazioni sulla trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono veramente scarse ma ora un curioso pezzo di merchandising potrebbe aver rivelato qualche dettaglio in più sulla storia ed i suoi protagonisti, compresi i villain.

Mentre Benedict Cumberbatch ha confermato riprese aggiuntive di Doctor Strange 2 nei prossimi mesi, un nuovo blocco da colorare compreso di puzzle per adulti con licenza Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe aver svelato alcuni dettagli sulla trama del film in uscita. Il puzzle mostra Doctor Strange ( Benedic Cumberbatch) che combatte un mostro gigante nel mezzo di una città, che i fan dei fumetti identificheranno subito come il cattivo interdimensionale Shuma-Gorath. Tuttavia, Doctor Strange non è solo, tra i suoi alleati potrebbe esserci la prima immagine di Miss America di Xochitl Gomez.



Creato da Steve Englehart e Frank Brunner, Shuma-Gorath è apparso per la prima volta nella Marvel Premiere #10 del 1973. La creatura è un'antica forza del caos che non può essere veramente distrutta, ma solo bandita nella sua dimensione originale. Shuma-Gorath è comparso in What If, la serie animata antologica di Disney+ e già allora le speculazioni sulla sua presenza nel film si erano fatte importanti.



Per quanto riguarda gli alleati di Doctor Strange, l'immagine del puzzle che trovate in calce alla notizia non è abbastanza chiara per identificare i tre eroi di supporto. Tuttavia, è facile immaginare che l'uomo con le mani luminose sia Wong (Benedic Wong), la figura in rosso con le braccia aperte è Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e la persona con una giacca di jeans è Miss America, nota per la sua capacità di aprire portali verso altre dimensioni, un potere che sicuramente tornerà utile quando inizieremo a esplorare il Multiverso.

Sam Raimi dirige Doctor Strange in the Multiverse of Madness da una sceneggiatura di Jade Bartlett e Michael Waldron. Prima di questa pellicola però, Doctor Strange apparirà anche in Spider-Man: No Way Home, in cui farà un incantesimo per cambiare la realtà, che riporta il Doctor Octopus di Alfred Molina e l'Electro di Jamie Foxx in scena. Non è ancora noto se questa avventura dimensionale avrà conseguenze permanenti sull'MCU. Tuttavia, No Way Home ci darà sicuramente ulteriori indizi su cosa aspettarci da Multiverse of Madness.