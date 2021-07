Doctor Strange 2, il merchandising ci svela il logo di Miss America

Ne vedremo delle belle in Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il film di Sam Raimi sarà un viatico fondamentale per il Marvel Cinematic Universe, tra un multiverso da definire dopo il finale di Loki e, contestualmente, l'arrivo di nuovi personaggi come la già annunciata Miss America, aka America Chavez.

L'esordio di Miss America in Doctor Strange 2 era stato annunciato la scorsa estate, ma finora tutto ciò che sappiamo del nuovo personaggio del Marvel Cinematic Universe è il nome dell'attrice che le darà volto, vale a dire la giovane Xochitl Gomez.

Nelle ultime ore, però, il merchandising ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci ha permesso di dare un primo sguardo al logo della nuova supereroina targata Marvel: sui berretti del nuovo film MCU in queste ore sui social troviamo infatti non solo i loghi dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e di Scarlet Witch (la cui presenza nel film è stata confermata dopo WandaVision), ma anche quello di quest'attesissima new entry.

E voi, conoscete già Miss America dalle pagine dei fumetti? Quali aspettative avete su questa sua prima trasposizione cinematografica? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcuni, intanto, Doctor Strange 2 potrebbe spianare la strada all'arrivo di Namor.