Doctor Strange 2: il merchandise ha spoilerato la presenza di un nuovo personaggio!

Mentre l'ultimo trailer ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha rivelato a tutti gli appassionati il ritorno di Patrick Stewart nei panni di Professor X, gli spoiler intorno al film diretto da Sam Raimi non accennano a diminuire e anzi aumentano notevolmente a causa del merchandise che ruota attorno al lancio della pellicola.

Funko ha pubblicato le prime immagini dei suoi giocattoli da collezione dedicati alla pellicola con Benedict Cumberbatch e tra i tanti raffigurai ne è comparso anche un nuovo che non avevamo mai sentito prima. Come hanno scoperto i fan, il personaggio in questione si chiama semplicemente Sara. Il personaggio sembra inoltre indossare gli abiti di coloro che sanno usare le arti mistiche. Pensando al materiale tratto da Doctor Strange, ci sono due personaggi che potrebbero rientrare in questa descrizione.

Il primo è Sara Wolfe, un personaggio non magico che un tempo svolgeva il ruolo di segretaria per Doctor Strange e interesse sentimentale di Wong. Mentre Wolfe non era per nulla un maestro delle arti mistiche, il nonno era uno sciamano. L'altro personaggio che viene in mente guardando il Funko Pop è la Baronessa Sara Mordo, madre della nemesi di lunga data di Doctor Strange, Barone Mordo, che nella pellicola è interpretato da Chiwetel Ejiofor. Il personaggio sapeva usare la magia e nei fumetti appare anche con degli abiti di colore viola, come quelli che vediamo ritratti nel Funko.

Vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà al cinema dal 4 maggio prossimo: diretto da Sam Raimi a partire da una sceneggiatura di Michael Waldron, già autore per i Marvel Studios dell'acclamata serie tv Loki, il film include oltre a Benedict Cumberbatch anche Rachel McAdams, Benedict Wong ed Chiwetel Ejiofor - che riprenderanno tutti i loro ruoli da Doctor Strange del 2016 - oltre ad Elizabeth Olsen e alla nuova arrivata Xochitl Gomez, al suo debutto sul grande schermo.