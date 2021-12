Doctor Strange 2, il merchandise spoilera un assurdo personaggio del Multiverso?

La prossima più attesa uscita del Marvel Cinematic Universe, ora che Spider-Man: No Way Home è finalmente nelle sale di tutto il mondo, sarà Doctor Strange nel Multiverso della Follia, con il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni dello Stregone Supremo e di Elizabeth Olsen in quelli di Scarlet Witch / Wanda Maximoff direttamente da WandaVision.

Capita spesso che il merchandise di un film, che è pronto con largo anticipo per arrivare preparato all'uscita del film nei negozi di tutto il mondo, spoiler questa o quella presenza nella pellicola e pare sia successo ancora una volta proprio con il film che vedrà il ritorno di Sam Raimi alla regia di un cinecomic e al suo primo lungometraggio dai tempo di Il grande e potente Oz, ormai datato 2013.

Il marchandise in questione avrebbe svelato una action figure del Minotauro in qualità di apprendista stregone proprio del Doctor Strange. Naturalmente si tratta di una bella suggestione, in quanto sappiamo che il Multiverso si squarcerà da un momento all'altro come anticipato dalla serie Loki nonostante i tentativi di Strange di tenerlo insieme. Strange si rivolgerà a Wanda Maximoff ma le cose precipiteranno comunque. Il Minotauro potrebbe provenire da uno degli universi paralleli del Marvel Cinematic Universe oppure essere semplicemente legato al merchindise del film senza per questo dover apparire nella pellicola (è già capitato in passato). Potete vederne un'immagine in calce.

Recentemente intervistato sul film, Benedict Cumberbatch ha parlato del futuro di Doctor Strange: "Finché il personaggio è interessante e stimolante ed è protagonista di storie eccitanti nel MCU, perché dovrei lasciarlo?". Ricordiamo che, prima di tornare protagonista della sua saga stand-alone, Doctor Strange avrà un ruolo di importante comprimario in Spider-Man: No Way Home.

Per questo, vi lasciamo alla nostra recensione di SpiderMan No Way Home, ovviamente senza spoiler. Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà il 4 maggio 2022 in Italia.