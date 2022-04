Doctor Strange 2: il merchandise del film Marvel svela la variante di un altro personaggio

Mentre manca un mese esatto all'uscita nelle sale cinematografiche di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sono ancora molti i misteri che circondano il film di Sam Raimi con lo Stregone Supremo costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni che hanno aperto il Multiverso Marvel. Nuovi spoiler arrivano dal merchandise ufficiale.

A quanto pare il merchandise della Monogram dedicato al film Marvel sembra aver spoilerato la variante di almeno un personaggio. I suoi portachiavi infatti raffigurano tutti i personaggi che appariranno nel sequel diretto da Raimi e tra questi possiamo vedere anche Defender Strange e Supreme Strange, personaggi che già avevamo visto nel trailer di Doctor Strange 2. Chi invece non avevamo visto per niente è Defender Wong, ovvero una nuova variante di Wong, che nelle linea narrativa attuale è lo Stregone Supremo in carica dei Marvel Studios (come visto in Spider-Man: No Way Home).

Nelle ultime ore è stata anche svelata la durata di Doctor Strange 2 che a quanto pare sarà di poco superiore alle due ore di durata (126 minuti), nonostante i numerosi personaggi che vi compariranno compreso alcune new entry di peso come America Chavez. Nulla a che vedere con le due ore e mezza abbondanti di Spider-Man: No Way Home.

Diretto da Sam Raimi da una sceneggiatura scritta da Michael Waldron, il film include nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams. Secondo le indiscrezioni torneranno anche tanti ex attori Marvel dai film precedenti il MCU, come Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier, mentre i rumor indicano anche la presenza di Tom Cruise, Tobey Maguire e Ryan Reynolds. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà nelle sale cinematografiche il 4 maggio 2022, esattamente a un mese da oggi.