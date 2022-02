Doctor Strange 2, i Marvel Zombies invadono il Multiverso nel nuovo spot tv!

L'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness è tornato a mostrarsi con un nuovo spot televisivo pieno di immagini inedite, una delle quali mostra da vicino il protagonista Stephen Strange in versione Marvel Zombies.

Lo spot andato in onda durante il Super Bowl è inizialmente passato in sordina perché sovrastato dall'imponente secondo trailer ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che come saprete include numerosi easter-egg e elettrizzanti anticipazioni, dagli Illuminati al Professor X di Patrick Stewart, da Ultron all'Iron Man di Tom Cruise. Tuttavia, i Marvel Studios hanno mostrato nuove immagini inedite del film con Benedict Cumberbatch nello spot tv che trovate in calce all'articolo: sul finire della filmato, di circa trenta secondi, si vede chiaramente una nuova inquadratura estesa di Doctor Strange versione zombie, una variante dello Stregone Supremo proveniente presumibilmente dall'universo Marvel Zombies visto nella serie tv What If?

Al momento non è ancora chiaro chi sarà il villain nel sequel MCU (Mordo, forse Scarlet, magari lo stesso Strange Supreme?), ma a quanto pare i super-mangiacervelli del Multiverso Marvel daranno qualche grattacapo in più al protagonista: ricordiamo che i Marvel Studios stanno sviluppando una serie tv su Marvel Zombies, annunciata a novembre 2021 durante il Disney Plus Day, quindi è possibile che il film diretto da Sam Raimi getterà le basi per il nuovo progetto streaming.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.