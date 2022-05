Doctor Strange 2, Marvel disattiva i commenti sui social prima della première!

Marvel Studios ha deciso di disabilitare i social media per frenare possibili spoiler in attesa della première di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che uscirà nelle sale il prossimo 6 maggio. Il sequel di Doctor Strange è in attesa dell'anteprima mondiale che si terrà questa sera a Hollywood.

Per prepararvi al film godetevi il trailer di Doctor Strange 2. Nel frattempo Marvel, per tenere nascosti eventuali cameo e sorprese della trama, ha pubblicato un messaggio su Twitter:"Ci vediamo dall'altra parte del Multiverso. Le risposte ora saranno disabilitate".



"Scoprilo in un cinema. Non online" si legge nella bio temporanea sui social di Marvel Studios "Risposte disabilitate".

I quasi 10 milioni di follower dei Marvel Studios non possono rispondere ai tweet dell'account ufficiale di Doctor Strange, per evitare che nei commenti compaiano eventuali spoiler. Marvel da tempo combatte gli spoiler online sui suoi film, tanto che all'uscita di Avengers: Endgame pubblicò un hashtag con un'avvertenza a non spoilerare: #DontSpoilTheEndgame.



Un insider il mese scorso ha affermato che il film con Benedict Cumberbatch avrà più sorprese di tutti gli altri film Marvel messi insieme. Sarà davvero così?

Doctor Strange 2 è diretto da Sam Raimi, che torna alla regia di un cinecomic dai tempi della trilogia di Spider-Man.

Il cast comprende, oltre a Cumberbatch, anche Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.