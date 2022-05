Doctor Strange 2, la Marvel celebra la seconda settimana di fila in testa al box office!

Nonostante il drammatico crollo al box office di Doctor Strange 2, il film con Benedict Cumberbatch continua comunque ad essere il più visto nelle ultime due settimane, con un guadagno complessivo che si aggira per il momento intorno ai 700 milioni di dollari e così, la Marvel ha voluto celebrare sui social questo straordinario risultato.

Sul suo account ufficiale la Casa delle Idee ha scritto: "Un fenomeno da record per 2 settimane di fila in testa al box office! Goditi Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios solo nei cinema".

E mentre ci si interroga ancora sul destino di Scarlet Witch insomma, l'MCU mette a segno un altro straordinario colpo dopo gli incredibili incassi raggiunti da Spider-Man: No Way Home in cui lo Stregone Supremo ha squarciato le porte del multiverso a seguito di un incantesimo malriuscito.

Certo lo stile visionario di Sam Raimi in Doctor Strange 2 ha fatto certamente la sua parte, conferendo al film con Benedict Cumberbatch un gusto per l'orrido mai visto prima in questo straordinario mondo di supereroi e forse, più che il film in sè e per sè, il pubblico ha apprezzato proprio la cifra stilistica di questo regista che più di ogni altro ha saputo costruire questo cinecomic a sua immagine e somiglianza.

Staremo a vedere se i prossimi incassi di Doctor Strange saranno all'altezza dei più grandi guadagni di questo franchise. Voi cosa ne pensate?