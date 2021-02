Doctor Strange 2, manca un libro nella libreria di Doc: è il Darkhold di WandaVision?

Ormai lo sappiamo da un po', dalla conferma della presenza di Elizabeth Olsen e della sua Wanda Maximoff all'interno della trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi, ma a quanto pare l'ultimo episodio di WandaVision potrebbe aver già a cominciato a tessere una connessione narrativa con il film con Benedict Cumberbatch.

Quando Wanda scende nel seminterrato di Agnes, scoprendola essere in realtà la maga Agatha Harkness, responsabile di tutto il problema dell'ESA, la protagonista nota anche un tomo dall'aspetto stregato e inquietante che secondo molti dovrebbe essere l'iconico Darkhold, che nei fumetti è tanto legato alla storia di Wanda quanto a quella di Doctor Strange (c'è anche una run dedicata).



Il tomo era comunque già apparso in Agents of SHIELD e secondo molti fan potrebbe provenire direttamente dalla biblioteca dello Stregone Supremo, prima dell'Antico. Questa non è una supposizione tirata a casaccio, perché nel film di Scott Derrickson c'è un momento in cui il protagonista sta osservando diversi libri, notando che uno di questi è mancante. E guarda caso, quella mensola sospesa con lo spazio vuoto è dedicata a dei libri chiusi con delle catene e "incastonati" in degli spazi esagonali.



Le cose tornerebbero. Siete d'accordo?



Vi ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale cinematografiche americane il 25 marzo 2022.