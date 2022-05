Doctor Strange 2, il making-of del film di Sam Raimi nel video pubblicato da Xochitl Gomez

America Chavez è stata senz'altro una delle più gradite sorprese di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il personaggio di Xochitl Gomez si è imposto sin dalle prime scene per la sua personalità dirompente, il tutto anche grazie alla prova della sua giovanissima star evidentemente subito ambientatasi alla perfezione sul set.

Mentre in giro si parla ancora del mancato cameo di Daniel Craig in Doctor Strange 2, dunque, proprio Xochitl Gomez ci dà conferma di ciò mostrandoci un video che la vede protagonista nel dietro le quinte del film di Sam Raimi, tra scene d'azione, green screen e momenti di relax con i protagonisti del Marvel Cinematic Universe.

Nelle scene del making-of che Gomez ci mostra nel suo video vediamo dunque la new entry dell'MCU impegnata nelle riprese della scena d'apertura del film (quella del sogno dello Strange del nostro universo), ma anche giacere impotente davanti a una Wanda Maximoff pronta a sacrificarla per rivedere i propri figli o godersi un momento di relax in compagnia di Benedict Wong.

Un esordio che sicuramente non ci ha ancora mostrato tutto il potenziale del personaggio, ma che, come questo video ci ricorda, ci ha lasciato intravedere un futuro decisamente importante per la nostra America; in questi giorni, intanto, Doctor Strange 2 continua la sua corsa al box-office.