Doctor Strange 2, sarà Loki a scatenare il Multiverso della Follia? Spopola la teoria

Stando a una nuova e intrigante teoria che sta spopolando proprio nelle ultime ore sul web, gli eventi dell'attesissima Loki, serie TV Disney+ con protagonista Tom Hiddleston nei panni del Dio degli Inganni, potrebbero scatenare gli eventi al centro della trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi.

Come ha anche rivelato in precedente il grande architetto del Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige, il Multiverso avrà un ruolo centrale e molto più importante a partire dalla Fase 4 del progetto cinematografico dello studio, e questo potrebbe già rivelarsi vero dalle serie TV Disney+ di WandaVision e Loki. Ma procediamo con ordine.



In Avengers: Endgame, i Vendicatori si sono catapultati in un viaggio nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito, ma nella Battaglia di New York del 2012 alcuni di loro hanno permesso ingenuamente a Loki di entrare in possesso del Tesseract, contenente la Gemma dello Spazio, di aprire un portale e fuggire. Stando alla spiegazione dell'Antico (Tilda Swinton) questa ha generato la prima e vera ramificazione della linea temporale principale, una linea alternativa, e questo è anche confermato dal fatto che Captain America non è in grado di sistemare gli eventi alternativi legati a Loki. Proprio questa nuova realtà sarà l'ambientazione della serie Disney+ con Hiddleston.



La sinossi basica della serie spiega che Loki viaggerà in questa linea alternativa nel tempo e sarà protagonista di molti eventi storici importanti, generando caos nel continuum spazio-temporale ma senza influenzare la linea principale del MCU, essendo ormai in questa secondaria. Ad ogni modo, proprio come WandaVision, gli eventi di Loki andranno a influenzare quelli di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, creando in qualche modo una correlazione.



Il fatto che lo showrunner di Loki, Michael Waldron, sia stato scelto come sceneggiatore di Doctor Strange 2 la dice lunga sull'importanza e il legame tra i due progetti, tanto che in molti sono quasi sicuri che saranno proprio gli eventi che vedremo in Loki a scatenare quelli di Multiverse of Madness, con una consequenzialità narrativa praticamente diretta.



Nella descrizione del primo filmato della serie (ma anche da alcune foto), si legge e si vede un Loki catturato dalla TVA (Time Variance Authority), il che non dovrebbe renderlo un grosso pericolo. Ma allora perché la TVA lo sta comunque cercando? Quel Loki è nella fase di Massima Cattiveria, appena dopo aver perso la Battaglia di New York e prima ancora che arrivasse a una riappacificazione con Thor in Ragnarok.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.