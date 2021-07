Doctor Strange 2, anche Loki e Scarlet Witch nel nuovo fan poster dedicato al film Marvel

Mentre arrivano le prime conferme della presenza di Loki in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, i Marvel Studios continuano a tenere ufficialmente la bocca cucita sull'argomento. La serie sul Dio dell'Inganno ha comunque iniziato a cambiare il futuro del MCU, e sono gli stessi fan a immaginare il personaggio di Tom Hiddleston nel nuovo film.

Nei giorni scorsi è apparso così sul web un nuovo fan poster dedicato a Doctor Strange 2. Lo possiamo vedere anche in calce alla notizia, nel post Instagram pubblicato dall'utente elilusionista. Oltre allo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), già confermata nel film, nell'immagine è infatti presente anche Loki.

Che ci sia o meno Loki, secondo Elizabeth Olsen Doctor Strange 2 sarà il film Marvel più spaventoso di sempre. Anche se Loki e Doctor Strange in the Multiverse of Madness hanno degli evidenti legami, Kate Herron, la regista della serie in streaming su Disney+, ha affermato qualche tempo fa in un'intervista che gli sviluppatori dei progetti non hanno lavorato direttamente a contatto.

"Praticamente ogni regista ha una sorta di lavoro con un produttore esecutivo della Marvel", ha spiegato Kate Herron. "Quindi stavo lavorando con un produttore chiamato Kevin Wright e lui aveva quelle conversazioni interne e poi tornava e diceva: Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per passare da quella più grande conversazione sul multiverso."