Doctor Strange 2, è questo il logo ufficiale dell'attesissimo film Marvel?

Tra i titoli più attesi della Fase 4 del MCU fin dal suo annuncio al Comic-Con 2019, Strange in the Multiverse of Madness sta finalmente per terminare le riprese in vista dell'uscita prevista a maggio 2022, e nel frattempo Kevin Feige ha deciso di stuzzicare ancora di più la già altissima curiosità dei fan.

Ospite del canale YouTube The Undefeated per parlare della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, durante la quale ha annunciato l'imminente fine della produzione del film di Sam Raimi, il presidente dei Marvel Studios si è infatti presentato in videochiamata sfoggiando un cappellino con un logo ispirato al simbolo del Sanctum Sanctorum di Doctor Strange, reinterpretato però in chiave psichedelica per il sequel.

In attesa che il merchandise della pellicola venga presentato ufficialmente, l'immagine in questione è stata ricreata dall'artista digitale incubus_art, che ha pubblicato su Instagram la sua versione del logo in modo che i fan potessero osservarla più da vicino. Come potete notare nelle foto in calce alla news, le varie versioni del simbolo sovrapposte l'una sull'altra sembrano fare riferimento all'importanza del Multiverso nella trama della nuova avventura dello Stregone.

Che ve ne pare dell'immagine? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, vi lasciamo alle ultime anticipazioni sul ruolo di Wanda in Doctor Strange 2.