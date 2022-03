Doctor Strange 2, le leggi del Multiverso si rompono nel nuovo trailer internazionale!

Dopo il fan poster di Doctor Strange in the Multiverse of Madness con lo Spider-Man di Tobey Maguire in bella mostra, nella notte il cinecomic del Marvel Cinematic Universe con protagonista Benedict Cumberbatch è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer internazionale.

Sebbene lo spot non contenga ulteriori indizi o grandi rivelazioni sul ritorno del Charles Xavier di Patrick Stewart, il filmato include alcune inquadrature estese o alternative di sequenze viste precedentemente nel trailer ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo spot televisivo include anche un'occhiata ravvicinata a Defender Strange, mostrato nella pubblicità andata in onda durante il Super Bowl LVI, e in generale continua a promuovere l'idea che il Multiverso si stia 'spezzando' e che le sue leggi stiano andando in frantumi a causa degli incantesimi lanciati dal protagonista durante gli eventi di Spider-Man: No Way Home.

Vi ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà al cinema dal 4 maggio prossimo: diretto da Sam Raimi a partire da una sceneggiatura di Michael Waldron, già autore per i Marvel Studios dell'acclamata serie tv Loki, il film include oltre a Benedict Cumberbatch anche Rachel McAdams, Benedict Wong ed Chiwetel Ejiofor - che riprenderanno tutti i loro ruoli da Doctor Strange del 2016 - oltre ad Elizabeth Olsen e alla nuova arrivata Xochitl Gomez, al suo debutto sul grande schermo.

