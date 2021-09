Doctor Strange 2, nuovi leak confermerebbero lo scontro tra Scarlet Witch e Charles Xavier

Mentre attendiamo con ansia di scoprire quali sorprese ci riserverà il Multiverso in Spider-Man: No Way Home, c'è un altro film del MCU che ci sta dando parecchio di cui discutere, e che sembra avere anch'esso la sua buona dose di personaggi Marvel "esterni" agli Studios. Vediamo cosa suggeriscono questi nuovi leak.

L'introduzione dei personaggi Marvel precedentemente visti nelle produzioni Sony e FOX è una mossa che i fan del MCU attendono (almeno ufficialmente) fin da quando è andata in porto l'acquisizione di FOX da parte di Disney e si sono risolti i problemi tra Disney e Sony per i diritti di Spider-Man.

Tuttavia, la strada per il Multiverso e quindi dei veri e propri crossover si è iniziata a intravedere solamente con Avengers: Endgame, che ha reso possibile anche solo l'ipotesi di una tale possibilità, e sta venendo ora cementata con nuove produzioni come Loki, Spider-Man: No Way Home, e a quanto pare anche Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sapevamo già grazie a dei leak circolati nelle scorse settimane che in Doctor Strange 2 potrebbe apparire Charles Xavier a.k.a. il Professor X. Diciamo potrebbe perché per ora non sono ancora stati confermati come legittimi, tuttavia dei nuovi concept art trapelati nelle ultime ore sembrerebbero rincarare la dose, mostrando il tanto anticipato scontro tra Xavier e Scarlet Witch.

Vedremo se, andando avanti, queste informazioni verranno confermate, e quali personaggi vedremo davvero in azione nel MCU tra dicembre e marzo (ovvero con l'uscita di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange 2).