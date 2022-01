Doctor Strange 2, Kevin Smith ammette: 'spero che Wanda sia il villain!'

Tutti i fan del Marvel Cinematic Universe fremono per rivedere in azione Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) nel prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tra questi c’è anche Kevin Smith che spera però in una svolta particolare per il personaggio.

La serie Disney+ WandaVision ha esplorato il dolore di Maximoff che ha usato i suoi poteri per creare nuove realtà in cui esistere insieme alla sua famiglia. Mentre il trailer di Doctor Strange 2 sembra suggerire che Wanda e Strange si uniranno per affrontare un problema più grande, Smith spera ancora che alcuni dei traumi che l'hanno portata sulla strada sbagliata in WandaVision vengano alla luce nella pellicola.



Il regista ha affrontato l'argomento nell'ultimo episodio di Fatman Beyond, il suo podcast con Marc Bernardin, ecco le sue parole:



"Wanda Vision rimane ancora il mio programma TV Marvel/Disney+ preferito e penso che sia uno dei miei preferiti, se non il mio preferito, del 2021. Mi è piaciuto così tanto. È un porno sul dolore e io sono lì per questo. Ed è divertente e brillantemente creativo in termini di essere uno show televisivo all'interno di uno show televisivo. Mi è piaciuto moltissimo, quindi non vedo l'ora di rivedere Wanda, come una vecchia amica, come un membro della famiglia, a cui vuoi bene davvero. Ho visto online che le persone dicono "lei è un eroina" o "lei è una villain". Spero che sia lei il villain. È un grande personaggio, ma sarebbe scusata se fosse totalmente cattiva. Abbiamo visto l'intero fottuto spettacolo e lei ha delle ragioni".



Siete d'accordo con le parole di Smith? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione finale di WandaVision.