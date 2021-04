Doctor Strange 2, Kevin Feige fa impazzire i fan: 'Le riprese finiscono questa settimana'

In una recente intervista con The Undefeated Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato che le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness finiranno questa settimana.

La troupe si trova attualmente a Londra per concludere gli ultimi giornalieri del programma, che si è protratto praticamente in sordina e senza grossi clamori dalla fine del 2020: i lavori sono durati più dei normali standard dei Marvel Studios, per via delle interruzioni causate dagli allarmi di contagio tra i membri della troupe e i vari rallentamenti dovuti alle restrizioni dovute alle nuove norme anti-covid, ma considerato che la data di uscita del film è stata fissata al 6 maggio 2022 si potrebbe sostenere che le tempistiche siano praticamente rimaste immutate.

Con così tanta segretezza intorno alla trama del film con Benedict Cumberbatch, sarà affascinante quanto (e fra quanto tempo) la Marvel deciderà di condividere qualche informazione in più con i suoi fan: considerato che ci sono ancora quattro film MCU in uscita - uno dei quali, Spider-Man: No Way Home, legato direttamente al sequel di Doctor Strange - è improbabile che le prime immagini ufficiali arrivino entro quest'anno, e per l'avvio della campagna marketing del film bisognerà attendere ancora un po'.

Ma Doctor Strange in the Multiverse of Madness è senza dubbio uno dei titoli più attesi dai fan MCU, la sua popolarità schizzò alle stelle già al momento dell'annuncio e oggi, sapendolo legato ad una sorta di 'mini-saga' comprendente anche WandaVision, Loki e il prossimo Spider-Man, gli appassionati non vedono l'ora di poter scoprire qualcosa in più a proposito del progetto.

Ricordiamo che Scott Derrickson è stato sostituito alla regia da Sam Raimi e che Elizabeth Olsen sarà la co-protagonista del film. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!