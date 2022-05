Doctor Strange 2, Kevin Feige sulla sessualità di America Chavez: 'Una cosa importante'

Ormai manca pochissimo all'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e le polemiche certo non sono mancata, tra cui il boicottaggio del film in alcuni territori a causa della sessualità di America Chavez, personaggio che farà il suo esordio nel film di Sam Raimi. Ne ha parlato Kevin Feige.

Il divieto di essere distribuito in paesi come l'Arabia Saudita o l'Egitto sarebbe arrivato poiché i Marvel Studios e la Disney si sarebbero rifiutati di tagliare dal montaggio di Doctor Strange 2 12 secondi di girato, che alludevano allo status LGBTQ+ di America Chavez. Stando a quanto pubblicato recentemente, pare che un ruolo chiave nella decisione lo abbia avuto lo stesso Kevin Feige che ne ha parlato a The Direct in un'intervista concessa durante una conferenza stampa del film.

"È importante, come diciamo sempre, che questi film presentino il mondo così com'è, e il mondo fuori dalla nostra finestra, come si diceva nel mondo dell'editoria. Questo aspetto del personaggio di America viene dai fumetti. Vogliamo sempre adattarli nel modo migliore e più veritiero possibile".

Feige si è quindi focalizzato maggiormente sul personaggio nello specifico: "Penso che quando la gente vedrà il film, proprio come succede nella vita, non è una sola cosa a definire un personaggio. Come ha detto Xochitl, è una ragazza di 14 anni che cerca di capire questo elemento molto traumatico della sua vita, che non è la questione LGBTQ, è il fatto che continua ad essere sballottata nel Multiverso più e più volte. Essere sinceri su questo e mostrarlo, e non è quello di cui parla il film, è una parte importante del personaggio che diventa nei fumetti. Volevamo soffermarci su questo aspetto".

Si tratta di dichiarazioni che hanno un'enorme importanza a livello politico, date anche le polemiche in cui era incappata la Disney qualche settimana fa a causa dell'approvazione in Florida della legge Don't Say Gay. All'epoca anche la Marvel aveva criticato la Disney e il suo silenzio in merito.