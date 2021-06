Doctor Strange 2, Kevin Feige: 'La storia di Wanda continuerà anche dopo'

I fan di WandaVision si sono chiesti se ci sarà mai una seconda stagione della serie con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany e recentemente il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dato una risposta a quella domanda.

Elizabeth Olsen ha confermato che non ci sarà una seconda stagione di WandaVision, mentre Kevin Feige ha affermato in passato che alcune serie Disney+ avrebbero avuto più stagioni, ma sembra che WandaVision non sarà tra queste.

Tuttavia, questa non è certo la fine per Scarlet Witch, non solo la sua storia continuerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma non finirà nemmeno con quel lungometraggio.



Feige ha partecipato alla sessione virtuale del PaleyFest e non poteva mancare la domanda

sul futuro di WandaVision e su eventuali piani per un’altra stagione o una "evoluzione" di quella trama attraverso altre proprietà:



“Sì a un'evoluzione della trama, probabilmente e inevitabilmente", in ovvio riferimento a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Feige ha ribadito che la storia di Wanda non finirà nemmeno nel sequel di Doctor Strange:



"Questo è il primo progetto in cui quella storia continuerà, ma ci saranno altri progetti" ha affermato.

La storia di WandaVision quindi continuerà quindi nel MCU, ma probabilmente non attraverso una seconda stagione diretta. L'autore di Loki ha affermato che Doctor Strange 2 avrà un impatto enorme sul MCU perciò ci aspettano grandi cose per il futuro.

L'uscita nelle sale USA di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è attualmente prevista per il 25 marzo 2022.