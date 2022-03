Doctor Strange 2, Kevin Feige su Benedict Cumberbatch: 'Sei diventato l'ancora del MCU'

Sono lontani i giorni in cui Iron Man e Capitan America dominavano il Marvel Cinematic Universe ora questo franchise in continua espansione, almeno a detta di Kevin Feige, sembra essere guidato da un personaggio meno eclatante ma comunque incredibilmente eroico come Doctor Strange.

Il produttore cinematografico statunitense e presidente dei Marvel Studios in merito a questo personaggio ha detto: "Benedict ha trasformato questo personaggio in un'icona, apparendo in tre dei film più grandi di tutti i tempi. È stato un bel viaggio. Ricordo che il nostro primo incontro, si trattava di un incontro sommario nel quale volevamo solo presentargli il personaggio e prima che potessimo farlo, lui ha detto 'Allora parlami di Doctor Strange', perché già sapevi di essere perfetto per questa parte".

Durante la cerimonia organizzata per celebrare la stella dell'attore sulla Walk of Fame, Feige ha aggiunto: "Perché da qualche parte sapevi cosa poteva essere e hai sempre visto l'enorme potenziale di questo personaggio. Per questo motivo, sei diventato l'ancora del Marvel Cinematic Universe e l'unico attore in grado di guidarci attraverso il follia del Multiverso".

E mentre Kevin Feige esalta l'interprete del Dottore più magico di tutti i tempi, Benedict Cumberbatch si è detto intomorito dagli spoiler che potrebbe incautamente rivelare proprio su Doctor Strange 2 e più in generale sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Speriamo proprio che l'attore riesca a non tradire la fiducia in lui riposta!