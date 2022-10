Doctor Strange 2: Julian Hilliard parla del ruolo da villain di Scarlet Witch!

In Doctor Strange In The Multiverse of Madness abbiamo visto per la prima volta il potere di Scarlet Witch sprigionarsi. Un potere primordiale, potente e difficilmente controllabile. La parabola da "villain" di Wanda ha fatto discutere sia in positivo che in negativo tantissimi fan.

Tutti, più o meno, si sono espressi sulla questione Scarlet Witch, partendo da Elizabeth Olsen che più volte ha difeso questa direzione presa dal personaggio, così simile ed aderente al mondo dei fumetti. Recentemente Julian Hilliard, giovanissimo interprete di uno dei due gemelli (Billy ovvero Wiccan) ha parlato di come ha reagito al vedere il personaggio della Olsen così cattivo sul grande schermo.

La posizione di Hilliard sembra essere molto più comprensiva rispetto a quella di tantissime persone sul web. Secondo lui, infatti, Wanda come tantissimi altri personaggi ha fatto dello scelte sbagliate che l'hanno condizionata "ma è comunque mamma" ha commentato. "Ha fatto cose buone e cose cattive, ma è comunque mamma" ha raccontato l'attore rimanendo totalmente fedele all'atteggiamento che il suo Billy ha sia in WandaVision (dove compare per la prima volta) che in Doctor Strange In the Multiverse of Madness.

Nonostante la conclusione del film si continua a parlare molto del personaggio di Scarlet Witch. La stessa Elisabeth Olsen ha sperato in una redenzione in futuro per Wanda e la possibilità di raccontare nuove storie su di lei. La storia fumettistica è talmente ricca da poter raccontare tantissimi aspetti del ruolo.

Continuando a parlare di Doctor Strange 2, di recente è trapelata una concept art del cameo (poi cancellato) di Daniel Craig nel film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo!