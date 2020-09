Doctor Strange 2, John Krasinski e Tom Cruise sono Cap e Iron Man in un nuovo fan-poster

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è uno dei film più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: il secondo stand-alone sul personaggio di Benedict Cumberbatch promette vere e proprie follie, soprattutto grazie alla possibilità che venga finalmente introdotto il concetto di multiverso.

In tal senso le possibilità che si aprono sono praticamente infinite, dall'introduzione di nuovi personaggi (si parla soprattutto dei Fantastici 4) al ritorno di qualche vecchia gloria. E noi sappiamo bene quali ritorni sarebbero particolarmente graditi dai fan Marvel, no?

Già, rivedere Captain America ed Iron Man sarebbe sicuramente un vero colpo al cuore: secondo qualcuno, però, proprio il discorso relativo al multiverso potrebbe presentarceli in una veste diversa da quella ammirata finora. In un nuovo fan-poster su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dunque, vediamo apparire i due leggendari padri fondatori degli Avengers... Interpretati da Tom Cruise e John Krasinski!

Un'idea che molto difficilmente vedrà la luce, ma insomma... Mai dire mai, giusto? Dell'inserimento di Krasinski nell'MCU si parla inoltre da molto tempo, con la star di The Office sempre in lizza per il ruolo di Mr. Fantastic, mentre Cruise era diventato Tony Stark già in una recente fan-art. Certo, vederlo vestire i panni che furono di Chris Evans significa davvero volare molto, molto in alto con la fantasia.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto un universo alternativo di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcune voci, intanto, le riprese di Doctor Strange 2 potrebbero prendere il via entro quest'anno.