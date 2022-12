Doctor Strange 2, John Krasinski non ha aspettative sul futuro del suo Reed Richards!

Nonostante sia stato più volte voluto dai fan per il ruolo di Reed Richards, sembra che l'opinione nei confronti di John Krasinski sia cambiata in tempi record. Un atteggiamento che ha spinto molte persone a pensare che il Mr.Fantastic dell'attore non avrà futuro nell'MCU.

Insomma, pare che anche John Krasinski non abbia particolari aspettative a riguardo mostrando davanti alle telecamere il suo infinito divertimento nel lavorare su un set come quello di Doctor Strange 2 anche se per brevissimo tempo. Mentre sua moglie Emily Blunt continua a rispondere ai rumor su la Donna Invisibile, Krasinski si è sempre rivelato molto più aperto e disponibile sul tema. Nonostante ciò anche l'attore pare sia dell'idea che i suoi giorni da Reed Richards siano finiti.

"Non ci sono state affatto discussioni, l'unica conversazione che ho avuto è stata in realtà nella penultima settimana di Jack Ryan" ha svelato l'ex volto di The Office. "Kevin Feige mi ha chiamato e mi ha detto 'Verresti mai a Los Angeles e giocheresti con noi per un giorno?' Sono stato onorato di farlo" ha spiegato l'attore, raccontando come sia stata una decisione presa su due piedi. "È totalmente folle. Essere in una stanza con tutte quelle persone, e far parte di quella storia, è pazzesco. Ma sì, essere trasformato in spaghetti non era il mio obiettivo finale nella vita per quanto riguarda l'universo Marvel, ma è stato comunque divertente" ha raccontato, lasciando intendere quanto la fine del personaggio sia stata un pò dolce amara per lui.

Addirittura online sono state diffuse delle teorie secondo cui i Marvel Studios avrebbero deliberatamente inserito Krasinski come Mister Fantastic per accontentare i fan e favorire il recasting di un nuovo attore da inserire nella timeline principale. Dopo l'abbandono di Jon Watts del film sui Fantastici 4, la pellicola ha trovato il suo nuovo regista in Matt Shakman, mente alle spalle di WandaVision. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!