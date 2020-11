Doctor Strange 2, ci sarà anche John Bubniak nel Multiverso della follia?

L'attesa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha dovuto fare i conti con la pandemia e il rinvio di tante produzioni, ma finalmente si profila all'orizzonte il momento di vedere i nuovi titoli. La serie WandaVision è in rampa di lancio e le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of madness dovrebbero iniziare il mese prossimo.

A quanto sappiamo, sia lo show di Disney+ sia il sequel del film dovrebbero affrontare il tema del Multiverso, e anche una sottotrama di Spider-Man 3 potrebbe ricollegarsi a qualcosa del genere.

A questo punto entra in gioco John Bubniak, al centro di alcuni rumor negli ultimi giorni che lo vorrebbero in Doctor Strange in the Multiverse of madness. Cosa c'è di vero? Proviamo a capirlo.

L'attore, che ha prestato il volto a Peter Parker nel videogioco per PS4 Marvel's Spider-Man, è stato recentemente sostituito da Ben Jordan per la versione rimasterizzata e per Spider-Man: Miles Morales, provocando le reazioni contrariate dei fan sui social. Una decina di giorni fa lo stesso John Bubniak ha risposto ad alcuni commenti ringraziando i follower per il sostegno e facendo riferimento a "cose belle in arrivo".

Successivamente, come possiamo vedere in calce alla notizia, un suo tweet con le emoji di un aereo e della bandiera del Regno Unito ha fatto pensare a un imminente viaggio da quelle parti, e un post su Instagram geolocalizzato a Shoreditch, quartiere residenziale a 90 minuti dai Longcross Studios dove sarà girato il sequel di Doctor Strange, ha confermato i sospetti. Pensare (almeno) a un cameo nel ruolo di Spider-Man, così, è è venuto automatico a molti.

Per altri approfondimenti, rimandiamo alle ultime novità su Doctor Strange in the Multiverse of madness e alle recenti dichiarazioni di Elizabeth Olsen sul film.