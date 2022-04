Doctor Strange 2, James Marsden conferma l'assenza di Ciclope: 'Non ci sarò'

Quella sull'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe è una telenovela che ci trasciniamo dietro ormai da tempo, basti ricordare il delirio dovuto alla comparsa di Aaron Taylor-Johnson in WandaVision: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in tal senso, offre più di un'occasione per speculare sull'argomento.

Mentre alcuni rumor parlano dell'arrivo di Wolverine in Doctor Strange 2, infatti, qualcuno continua a prevedere il possibile ritorno del Ciclope di James Marsden nel film di Sam Raimi: un'eventualità che a molti sembrava probabile fino alle parole del diretto interessato, che in queste ore ha negato categoricamente il suo coinvolgimento.

"No, non ci sono. Quindi non lo vedrò! Voglio dire, sarebbe davvero bello se i due mondi potessero incontrarsi" sono state le parole di James Marsden. Nonostante il tono scherzoso dell'attore, dunque, una cosa sembra esser stata confermata: Ciclope non farà la sua comparsa in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma chissà che il momento buono non possa essere uno dei prossimi film del franchise!

Il nuovo capitolo delle avventure del personaggio di Benedict Cumberbatch, d'altronde, vedrà il gran ritorno dello Charles Xavier di Patrick Stewart: gli X-Men, insomma, stavolta sono davvero dietro l'angolo! Ipotesi e teorie a parte, comunque, ecco quanto durerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness.