Doctor Strange 2: Iron Man zombie e un cameo di Deadpool nel poster di BossLogic

A pochissimi giorni di distanza dalla conferma di Sam Raimi come regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vociferato da mesi e ora praticamente semi-ufficializzato, BossLogic non ha resistito a proporre via social una sua personale interpretazione del film con un nuovo e sensazionale fan poster.

E come sempre nelle sue opere, l'artista ha deciso di inserire più di un riferimento al MCU e ai possibili intrecci della storia. Al centro troneggia ovviamente Doctor Strange, che sembra comunque posseduto da qualche entità, sempre che non si tratti di nuovi poteri. Alla sua destra c'è lo spirito di Visione, dato il confermato legame con WandaVision di Disney+, e alla su sinistra compare invece una versione zombie di Iron Man, forse appartenente al regno dei morti del Multiverso.



Alle spalle troviamo invece L'antico, che in verità sovrasta gli altri personaggi. Una delle piccole libertà che si prende BossLogic è poi in un divertente cameo di Deadpool neanche così facile da individuare (lasciamo a voi il divertimento), ma anche nella presenza meno chiara di un possibile villain, per l'esattezza Shuma-Gorath, grande nemico di Strange introdotto proprio in un albo della serie a fumetti a lui dedicata.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni dell'eroe titolare, per un'uscita prevista nelle sale il 5 novembre 2021.