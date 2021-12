Doctor Strange 2 introdurrà un supereroe più potente delle Gemme dell'Infinito?

Stephen Strange sta tornando con il secondo standalone a lui dedicato e diretto da Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un film che darà l'avvio definitivo alla nuova fase dedicata al Multiverso e introdurrà villain e supereroi ben più coriacei dei precedenti. In particolare, fra i secondi c'è un alleato potente.

Le prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe riguardavano tutte le Gemme dell'Infinito e la ricerca di Thanos per acquisirle, ma con le pietre di nuovo nei rispettivi luoghi nel tempo e nello spazio e Thanos sconfitto, la Fase 4 sta esplorando un concetto molto più grande e complesso che può scatenare ancora più caos: il Multiverso. La più recente avventura nel Multiverso è stata scatenata dall’incantesimo del Doctor Strange in Spider Man No Way Home, che fallendo ha creato uno squarcio nello spazio-tenmpo e permesso ai cattivi dei precedenti film di Spider-Man di eentrare nell'MCU. Eventi questi, che avranno un impatto diretto sul prossimo film nella timeline, dedicato appunto al Doctor Strange.

Il film seguirà agli eventi di Loki e Spider-Man: No Way Home, poiché entrambi hanno pesantemente compromesso il tessuto dello spazio e del tempo, e vedrà Stephen Strange scatenare un male indicibile. Come mostrato nel primo trailer di Doctor Strange 2, la pellicola riunirà gli spettatori con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) e Christine Palmer (Rachel McAdams), e introdurrà America Chavez (Xochitl Gomez), meglio conosciuta come Miss America. Dando un'occhiata ai suoi poteri nei fumetti, potrebbe risultare anche più potente di una Gemma dell'Infinito e quindi la chiave per aiutare Strange.

America Chavez è cresciuta nel Parallelo Utopico, una realtà fuori dal tempo e alla presenza dell'essere conosciuto come il Demiurgo. I suoi poteri sembrano essere stati ereditati o assorbiti dalla presenza magica ambientale del Demiurgo, e dopo che il Parallelo Utopico è stato minacciato e le sue madri si sono sacrificate per salvarlo, Chavez è scappata e ha viaggiato attraverso diverse realtà, adottando il costume di Miss America e servendo come un supereroe. Insieme a una forza, resistenza e velocità sovrumane, i suoi poteri includono la capacità di aprire varchi nella realtà che le permettono di viaggiare attraverso il Multiverso e quella di far esplodere un nemico in minuscoli frammenti di stelle con un pugno.

Con poteri come questi che la collegano direttamente al Multiverso e ai lati cosmici e magici dell'MCU, il film in arrivo non sarà sicuramente l'unica volta in cui gli spettatori vedranno America Chavez, che si spera possa mostrare risolvere il caos generato dal Multiverso. Il futuro di America Chavez è sconosciuto, ma si spera che tornerà in un ruolo più importante nelle fasi future del MCU in modo che le sue origini e i suoi poteri possano essere completamente esplorati, poiché è un'aggiunta potente ed eccitante in questo universo in espansione. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!