Doctor Strange 2: Dead Strange ancora più inquietante nell'action figure da collezione!

Una nuova action figure da collezione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci svela in maniera molto ravvicinata la grottesca variante di Dead Strange, che fa la sua comparsa nel terzo atto della pellicola del Marvel Cinematic Universe diretta da Sam Raimi, in cui il protagonista sfida nel duello finale la pericolosissima Scarlet Witch.

Nel tentativo finale di salvare Chavez, Stephen Strange ha usato il Darkhold per utilizzare tramite il dream-walk il corpo della sua variante, uccisa e nascosta sulla Terra-616 all'inizio del film. Ora, Sideshow e Hot Toys stanno mettendo sul mercato una figure collezionabile di Dead Strange in scala basata sul personaggio di Multiverse of Madness. Con una dimensione di 12,2 pollici, la figure in questione include dettagli unici del film, dai colori e le marcature all'aspetto del viso, che è basato sulla star Benedict Cumberbatch. La figure presenta anche il suo mantello dei demoni e accessori dettagliati.

I fan di Doctor Strange e del MCU possono preordinare subito questa figura, che probabilmente diventerà un must per i collezionisti. I giocattoli, come i Funko Pops del Multiverso della Follia, sono stati molto popolari dopo l'uscita del film, offrendo ai collezionisti una moltitudine di statuette per i nuovi personaggi, oltre alle varianti di Scarlet Witch e Doctor Strange. Poiché il pubblico continua a elogiare e andare a vedere in sala Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sarà interessante vedere quale altro merchandising verrà rilasciato.

Alla sua prima settimana, il film di Sam Raimi mise a segno un totale di quasi mezzo miliardo a livello mondiale. Ma già alla seconda settimana, invece, Doctor Strange 2 registrò un grosso calo. Una flessione del 67% che lo fece arrivare a 700 milioni circa. Adesso, il film Marvel si è assetato appena oltre i 900 milioni di dollari.