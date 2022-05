Doctor Strange 2 e le Incursioni: ecco come il film MCU prepara il pubblico a Secret Wars

Avengers 5 è stato confermato dai Marvel Studios ma potrebbe arrivare tra parecchi anni, dato che per diventare un evento più grande di Avengers Endgame sarà necessario costruire diverse nuove storie. Ma Doctor Strange nel Multiverso della Follia 2 potrebbe aver dato il via ai lavori.

Nel film di Sam Raimi infatti - e vi ricordiamo che questo articolo è CONTRASSEGNATO COME SPOILER - viene introdotto il concetto di 'Incursione', che nei fumetti Marvel descrive un particolare evento durante il quale due universi alternativi entrano in collisione uno contro l'altro: quando si verifica un'Incursione la cosa migliore che può accadere è che un universo distrugga l'altro e ne prenda definitivamente il posto nel Multiverso, causando 'solo' un genocidio; la cosa peggiore è che, nello scontrarsi, i due universi si distruggano a vicenda, generando il doppio dei morti. Il fenomeno dell'Incursione è molto importante nei fumetti Marvel di recente pubblicazione, ed è strettamente connesso al mega-crossover Secret Wars, il più 'papabile' per un adattamento quando i fan (ma anche i fratelli Russo, per esempio) pensando ad un futuro Avengers 5.

Ora, naturalmente solo Kevin Feige conosce i piani del MCU per i prossimi anni (addirittura fino al 2032, per la precisione), ma Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il primo film del MCU a coinvolgere le Incursioni, e probabilmente non sarà l'ultimo. Dai fumetti i fan sanno che questo fenomeno non è destinato a fermarsi da solo ma continuerà a crescere nel Multiverso, e la scena dei titoli di coda del film, con il debutto di Clea di Charlize Theron, suggerisce che Clea e Strange uniranno i loro talenti magici per provare a ermare future Incursioni.

Non solo: ci sono buone probabilità di vedere la versione degli Illuminati della Terra-616 in un prossimo futuro del MCU, per affrontare la minaccia dell'Incursione. L'obiettivo finale dei Marvel Studios sembrerebbe effettivamente essere un film di Secret Wars ispirato al fumetto del 2015, con la saga del Multiverso che continuerà a svilupparsi nelle Fase 5 o 6 del MCU. Le occasioni non mancheranno, del resto: in attesa di rivedere Kang il Conquistatore di Jonathan Majors in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, al momento i Marvel Studios stanno già lavorando a Loki 2 e al film dei Fantastici Quattro, un gruppo letteralmente centrale per gli eventi del Secret Wars fumetto.

