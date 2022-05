Doctor Strange 2, ecco l'incredibile reazione dei fan MCU all'arrivo degli Illuminati

Con Doctor Strange 2, il MCU ha ufficialmente dato il benvenuto agli Illuminati, il gruppo dei supereroi più potenti dell'universo alternativo noto come Terra-838. E nonostante le insistentissime voci sulla loro presenza, il pubblico è rimasto comunque incredibilmente stupito alla loro vista nel corso del film uscito lo scorso 4 maggio.

Per tale ragione i canali social della Marvel hanno postato un video in cui viene per l'appunto mostrata la reazioni dei fan che comodamente seduti sulla loro poltrona al cinema hanno accolto l'arrivo del Barone Mordo interpretato da Chiwetel Ejiofor, Capitan Carter interpretata da Hayley Atwell, Mister Fantastic interpretato John Krasinski, Capitan Marvel interpretata Lashana Lynch, Freccia Nera interpretata da Anson Mount e naturalmente l'amatissimo Professor X interpretato da Patrick Stewart.

Similmente a quanto accaduto per le numerosi ed incredibili apparizioni di Spider-Man: No Way Home, l'arrivo degli Illuminati, in particolare Reed Richards e il Professor X, è stata oggetto di fragorosi applausi da parte dei fan, come potete vedere voi stessi nel post riportato in calce alla notizia.

Resta da capire se questo gruppo avrà in qualche modo delle nuove chance nel franchise Marvel ma, tenuto conto della triste sorte dovuta all'ira di Wanda Maximoff, sembrano non esserci molte speranze per loro. Potremmo forse vederne delle versioni alternativi in un nuovo e differente universo, ma per adesso, si tratta naturalmente di sole mere supposizioni.

Quale pensate che sarà il futuro prescelto da Kevin Feige e compagni per gli Illuminati? Diteci come sempre la vostra nei commenti.