Doctor Strange 2 e l'importanza del Multiverso, parla lo sceneggiatore del film e di Loki

In qualità showrunner di Loki e sceneggiatore di Doctor Strange and the Multivers of Madness, Michael Waldron è attualmente l'autore di riferimento quando si parla di Multiverso nel Marvel Cinematic Universe.

La serie Marvel al debutto oggi su Disney+ sta infatti gettando i primi semi per un concetto che probabilmente troverà la sua esplosione definitiva nel film di Sam Raimi, ma interrogato da Screen Rant sul suo ruolo di "custode" del Multiverso, Waldron ha tirato in ballo anche gli altri filmmaker che stanno lavorando al franchise.

"Non saprei. Penso che tutti i registi e gli scrittori del MCU siano custodi di questa cosa, perché finiamo tutti per creare problemi e risolverli a vicenda," ha dichiarato Waldron, confermando però i legame tra i due titoli. "Quindi, se riesco a creare problemi per me stesso e non per qualche altro povero sceneggiatore, immagino che questo renda la vita un po' più facile."

Per scoprire dove andrà a parare il Multiverso non ci resta dunque che attendere i prossimi episodi di Loki, in arrivo su Disney+ ogni venerdì. Per quanto riguarda Doctor Strange 2, invece, vi ricordiamo che la pellicola arriverà nelle sale a marzo 2022 dopo l'apparizione di Benedict Cumberbatch in Spider-Man: No Way Home.