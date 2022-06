Doctor Strange 2, Iman Vellani sul destino di Black Bolt nel film: 'non l'ho apprezzato'

Oltre a interpretare Ms. Marvel, Iman Vellani è come ben sappiamo una grandissima fan della Marvel e del MCU. Ecco le parole della giovane attrice, che ha recentemente condiviso i suoi pensieri su un particolare momento di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La pellicola di Sam Raimi con protagonista Benedict Cumberbatch, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange 2, ha entusiasmato i fan introducendo gli Illuminati della Terra-838, il team composto da alcune delle menti più grandi dell'Universo Marvel, che sono però stati eliminati rapidamente e in modo raccapricciante da Wanda. Apparentemente, la cosa non è stata apprezzata dalla star di Ms. Marvel.

Uno dei membri degli Illuminati presentato nel film è Black Bolt, il re degli Inumani. Anson Mount ha ripreso il ruolo dopo aver interpretato l'eroe nella sfortunata serie Inhumans. La voce di Black Bolt è una delle forze più letali dell'Universo Marvel, ma in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda usa i suoi poteri per sigillarne la bocca, facendo riecheggiare il grido di Black Bolt nella testa del malcapitato e condannandolo ad una morte orribile.

Iman Vellani, dopo aver raccontato il suo legame con Ms.Marvel poco tempo fa, ha parlato recentemente con Elite Daily di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dopo aver elogiato il regista Sam Raimi, l'attrice ha poi espresso la sua delusione per la morte di Black Bolt:

“Non mi interessa cosa dicono gli altri. È il mio ragazzo. Penso che lo abbiano sporcato. Non l'ho apprezzato".

In molti saranno sicuramente d'accordo con l'attrice. Infatti, poter vedere la nuova versione di Black Bolt al cinema dopo la delusione della serie Inhumans ha dato speranza ai fan, che sono però stati spiazzati da quanto visto nella pellicola.

